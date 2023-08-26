Собянин заявил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО сбили беспилотник в Истринском районе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Беспилотник уничтожили на подлете к Москве в Истринском районе, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин.

Он добавил, что экстренные службы работают на месте произошедшего.

Как сообщили ТАСС авиаслужбы, столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево закрыты на прием и вылет самолетов.