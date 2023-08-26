26 августа, 00:18,
обновлено 26 августа, 00:31
Военная операция на Украине

Собянин заявил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА на подлете к Москве

Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

Силы ПВО сбили беспилотник в Истринском районе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Беспилотник уничтожили на подлете к Москве в Истринском районе, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин.

Он добавил, что экстренные службы работают на месте произошедшего.

Как сообщили ТАСС авиаслужбы, столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево закрыты на прием и вылет самолетов. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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