В Приморье количество отрезанных от дорог сел уменьшилось до девяти

На территории 10 муниципальных образований края остаются подтопленными 189 домов

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае сократилось к утру субботы, 26 августа, с 27 до 9.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства ГО и ЧС региона.

"На утро субботы на территории восьми районов и округов Приморья отрезанными от дорожного сообщения остаются девять сел. В целом на дорогах края наблюдаются 18 переливов", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что на территории 10 муниципальных образований края остаются подтопленными 189 домов, из них 113 - многоквартирные, 76 - частные. Также подтоплены 1 134 придомовые территории. Устраняются последствия двух аварийных отключений электроснабжения - в Лазовском муниципальном округе и Находкинском городском округе.