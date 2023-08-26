В Турции на дежурстве остаются два российских самолета Бе-200 МЧС

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что для тушения очагов два борта вылили более 2 тыс. тонн воды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два самолета Бе-200 МЧС России остаются на дежурстве в турецком Измире после стабилизации обстановки с природными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Обстановка стабилизирована. В настоящее время суда [Бе-200ЧС] остаются в Измире на дежурстве", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что с целью защиты населения и территорий два борта ведомства Бе-200ЧС совершили 61 вылет. Произведено 232 слива воды объемом более 2 тыс. тонн.

Лесные пожары возникали с начала июля в нескольких турецких провинциях, включая курортные Анталью и Муглу. В середине прошлого месяца по указанию президента РФ Владимира Путина в республику для оказания помощи в борьбе с огнем вылетели два Бе-200ЧС. Сейчас большинство природных пожаров удалось либо взять под контроль, либо потушить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в разговоре с Путиным высказал признательность за помощь в тушении лесных пожаров на территории республики.

Всего в авиационной группировке МЧС: 91 воздушное судно, в том числе 68 вертолетов Ми-8, Ми-26, Ка-32, самолеты Ил-76, Бе-200ЧС, Superjet. Тушение осуществляют вертолеты Ми-8 с водосливным устройством, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС.