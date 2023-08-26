26 августа, 03:06,
обновлено 26 августа, 03:39

В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса пострадали восемь человек

Водитель погиб на месте

ТАСС, 26 августа. Восемь пассажиров вахтового автобуса "Урал" пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Якутии, водитель погиб.

"В Нерюнгринском районе водитель, не справившись с управлением автомобиля "Урал-Вахта", допустил его опрокидывание. В результате ДТП он погиб на месте, в учреждение здравоохранения доставлены восемь пассажиров", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона. Там добавили, что проводится проверка.

По информации Управления Госавтоинспекции МВД России по региону, ДТП произошло на закрытой технологической автодороге Улак - Эльга. "Урал" съехал с проезжей части и опрокинулся, 30-летний водитель умер до прибытия медицинской помощи. В региональном ГИБДД уточнили, что погибший имел стаж вождения с 2012 года, за последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. По словам пострадавших, на спуске "Урал" начал набирать скорость, а водитель кричал пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой. Все обстоятельства и причины происшествия установит следствие. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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