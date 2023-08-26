На Сахалине выписали из больницы трех пострадавших в столкновении автобуса и внедорожника

Еще один мужчина продолжает лечение

ТАСС, 26 августа. Трое из четверых госпитализированных пассажиров из-за ДТП с участием рейсового автобуса и внедорожника, которое произошло в Южно-Сахалинске, выписаны из больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"Трое из четверых пострадавших в вечернем ДТП с автобусом в Хомутове отпущены домой. Еще один мужчина продолжает лечение", - написал Надсадин.

В аварии погибла женщина. По поручению мэра, департамент социальной политики проводит работу с семьей погибшей.

ДТП с рейсовым автобусом произошло вечером 25 августа. По информации УГИБДД по Сахалинской области, водитель рейсового автобуса, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Toyota Land Cruiser и столкнулся с ним. В результате ДТП пассажирка автобуса погибла на месте. По предварительным данным, телесные повреждения различной степени тяжести получили семь человек. По факту аварии городская прокуратура проводит проверку.