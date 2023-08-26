Во Владивостоке зафиксировали спад воды

Глава города Константин Шестаков заявил о ведении мониторинга зон затопления

ТАСС, 26 августа. Во Владивостоке после паводка зафиксировали спад воды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.

"Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления еще есть. С помощью квадрокоптеров обследуем зоны, наиболее пострадавшие от затоплений. По ним сегодня начинают работать административные комиссии", - написал Шестаков, добавив, что по прогнозу синоптиков 29 августа вновь ожидается ливень.

Район Спутника находится в пригороде Владивостока, здесь же располагается Богатинское водохранилище, с которого из-за проливных дождей вынужденно начали контролируемый сброс воды в реку Богатая. Для местных жителей, проживающих рядом с водоемом, развернули два пункта временного размещения, уточнил глава города.

По его словам, ликвидация последствий паводка продолжается в круглосуточном режиме. Проводятся обследования школ и детских садов, в которых будут откачивать воду и просушивать помещения после паводка. Также дорожники приступили к аварийно-восстановительному ремонту. В первую очередь будут устраняться образовавшиеся ямы на основных магистралях и маршрутах общественного транспорта. После бригады зайдут в микрорайоны.

По данным ГУ МЧС по Приморью, сотрудники ведомства продолжают работать во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Октябрьском, Красноармейском, Дальнереченском, Чугуевском, Хасанском муниципальных образованиях и в городском округе Спасск-Дальний.

В Приморье за сутки от воды освободилось 30 жилых домов и 322 придомовые территории. С нарастающим итогом просушили 1 042 дома, откачали воду из подвалов 862 жилых домов. Лодочные переправы продолжают работу. Всего для ликвидации последствий ЧС сформировали 181 аварийно-восстановительную бригаду, привлекли более 1,1 тыс. человек территориальной подсистемы РСЧС и 226 единиц техники, уточнили в региональном главке МЧС.

Последствия обильных осадков

25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.