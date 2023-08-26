МО РФ заявило об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника над Белгородской областью

По данным МО РФ, сбит БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты России беспилотником, аппарат уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"26 августа около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области", - отметили в ведомстве.