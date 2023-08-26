26 августа, 06:40
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника над Белгородской областью

По данным МО РФ, сбит БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты России беспилотником, аппарат уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"26 августа около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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