26 августа, 07:15

В Румынии в ДТП пострадали 22 человека

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

БУХАРЕСТ, 26 августа. /ТАСС/. В румынском уезде Брэила 22 человека пострадали в результате автомобильной аварии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

По данным уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, в ночь на субботу 47-летний гражданин Болгарии за рулем автобуса, в котором ехали 72 гражданина Молдавии, врезался в припаркованный на обочине прицеп автофургона. У автофургона была включена аварийная сигнализация.

22 пассажира с переломами и травмами были доставлены машинами скорой помощи в больницы уездов Брэила и Яломица.

Ведется расследование обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело. 

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Румыния
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