26 августа, 07:47
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 мм

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Мирная жительница ранена в Петровском районе Донецка в субботу в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"При обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел Петровского района Донецка зафиксирован в 09:15, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 мм.

Утром в субботу ВСУ также обстреляли Кировский, Куйбышевский районы Донецка, Никитовский район Горловки. 

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