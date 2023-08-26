В минздраве Якутии сообщили о состоянии пострадавших при опрокидывании автомобиля

Состояние восьми человек оценили как средней степени тяжести

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Восемь человек, пострадавших в результате опрокидывания автомобиля в Нерюнгринском районе Якутии, доставили санрейсом в Якутск и госпитализировали, их состояние оценили как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"25 августа в 13:45 (07:45 мск) по санавиации доставлены восемь пациентов, проведены все необходимые исследования. Шестеро пациентов госпитализированы в травматологию, два пациента - в хирургическое отделение. Все пациенты стабильные, средней степени тяжести", - сообщили в министерстве.

По информации управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия), ДТП произошло 24 августа около 22:00 (16:00 мск) на закрытой технологической автодороге Улак - Эльга в Нерюнгринском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля "Урал" потерял контроль над управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм умер до прибытия медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров, которые в момент аварии находились в автомобиле.