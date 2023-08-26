26 августа, 08:15
Военная операция на Украине

В группировке "Юг" сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ

AP photo/ Libkos
© AP photo/ Libkos

Военные действия прошли в Белогоровке, Красногоровке и деревне Победа, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Юг" при помощи артиллерии уничтожили два пикапа, автомобиль и два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белогоровке, Красногоровке и деревне Победа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Артиллерией группировки уничтожены два пикапа, бронеавтомобиль и два склада с боеприпасами ВСУ в Белогоровке, Красногоровке и деревне Победа, опорный пункт противника в Орехово-Васильевке", - сказал он.

По его словам, штурмовой авиацией "Южной" группировки нанесены удары по живой силе подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. "Экипажами вертолетов армейской авиации группировки уничтожена боевая машина пехоты и группа пехоты противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещеевка. Также в районе Клещеевки поражено скопление живой силы ВСУ залпом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", - добавил офицер.

Астафьев также рассказал, что баражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка противника на позиции в районе Северска. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы Д-20 и четыре миномета 120 калибра на позициях в районах Серебрянки, Дылеевки и Георгиевки", - заключил он. 

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