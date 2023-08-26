В Казани арестовали бизнесмена по делу о возбуждении ненависти

Руслана Баязитова уже штрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию СВО

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Советский суд Казани арестовал местного бизнесмена Руслана Баязитова по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Руслан Баязитов] до 15 октября взят под стражу", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что ему вменяют п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Ранее пресс-служба МВД по Татарстану сообщала, что сотрудники полиции выявили видео, на котором местный житель дискредитировал специальную военную операцию на территории Украины. Тогда в его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

На видеоролик также отреагировала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она написала в своем Telegram-канале, что ей поступили "массовые обращения по поводу экстремистских заявлений некоего предпринимателя Баязитова, публично оскорбившего защитников России". Она отметила, что направила обращения в Следственный комитет и МВД России.