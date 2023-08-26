В Приморье почти 200 домов отключили от электричества из-за задымления на подстанции

По данным МЧС, тушение невозможно из-за необесточенной электроподстанции

ТАСС, 26 августа. Аварийное отключение почти 200 многоквартирных и частных домов от электроэнергии произошло в микрорайоне Владивостока из-за задымления на подстанции. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Приморскому краю.

"По оперативным данным, сегодня в 16:59 по местному времени (09:59 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении на территории электроподстанции на улице Бестужева во Владивостоке. Уже через пять минут на место прибыли огнеборцы. В целях безопасности населения территория электроподстанции огорожена", - сообщили в управлении.

По информации администрации города, без электроэнергии остались 141 многоквартирный и 52 частных дома.

В региональном МЧС уточняют, что тушение невозможно из-за необесточенной электроподстанции. Пожарные находятся в готовности, на месте 13 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники. Также на месте работают два человека и одна единица техники Дальневосточной распределительной сетевой компании. Ориентировочное время устранения аварии около 23:00 (16:00 мск).

На полуострове Эегршельд, где произошло отключение, располагаются терминалы Владивостокского морского торгового порта. Информацией о том, попал ли порт под отключение, ТАСС не располагает.