В Новороссийске стаффордширский терьер напал на ребенка

Девочку доставили в поликлинику, еще три ребенка успели залезть на дерево и не пострадали

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в Новороссийске, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, животное принадлежало мужчине, который с компанией отдыхал на другом берегу водоема. Собака была без намордника и поводка, когда подплыла к детям. Трое мальчиков и девочка стали приманивать собаку и кормить ее, после чего она приблизилась и напала на девочку, которая осталась на берегу. "Трое мальчиков успели залезть на дерево. Девочку доставили в травматологическое отделение городской поликлиники с укушенными ранами", - говорится в сообщении.

Устанавливается личность и местонахождение владельца собаки, который с животным покинул место происшествия.