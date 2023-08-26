В Самаре произошел пожар в здании на площади 250 кв. м

По данным МЧС, есть угроза распространения огня на соседние жилые дома

ТАСС, 26 августа. В Самаре на площади 250 кв. м произошел пожар в неэксплуатируемом здании, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 13:59 поступило сообщение о горении мусора и неэксплуатируемого строения по адресу: г. о. Самара, Кировский район, ул. Арзамасская, 1. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение неэксплуатируемого здания на площади 250 кв. м, существует угроза распространения пожара на соседние жилые дома", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли 69 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 53 человека, 14 единиц техники.