Средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле

ТАСС, 26 августа. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В МО РФ подтвердили, что 26 августа около 14:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. "Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.