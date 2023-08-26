26 августа, 11:44,
обновлено 26 августа, 12:00
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле

ТАСС, 26 августа. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В МО РФ подтвердили, что 26 августа около 14:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. "Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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