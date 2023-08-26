В Приморье ликвидировали пожар на электроподстанции во Владивостоке

На месте организовали дежурство во избежание повторного возгорания

ТАСС, 26 августа. Пожар, возникший на электроподстанции в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке, ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Приморскому краю.

"Пожар полностью ликвидирован на площади около 2 кв. метров. Во избежание повторного возгорания на месте организовано дежурство пожарных", - сообщили в управлении.

По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании, почти 200 многоквартирных и частных домов, которые были отключены из-за пожара от электроснабжения, запитали от другой подстанции. Также ведется перевод нагрузки оставшейся части потребителей по сетям Владивостокского предприятия электросетей.

По оперативным данным регионального МЧС, сегодня в 16:59 (09:59 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении на территории электроподстанции на улице Бестужева во Владивостоке. Уже через пять минут на место прибыли пожарные. По информации администрации города, без электроэнергии оставались 141 многоквартирный и 52 частных дома. В этом же районе располагаются терминалы Владивостокского морского торгового порта. Информацией о том, попал ли порт под отключение, ТАСС не располагает.