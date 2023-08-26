В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Его порывы могут достигать 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с и более объявлено в Норильске. Об этом сообщила администрация города.

"С 17:30 (13:30 мск) 26 августа объявляется штормовое предупреждение по Норильскому промышленному району по очень сильному ветру. В ближайшие часы и до конца суток 26 августа на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер, порывы 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

По данным администрации Норильска, дорога Норильск - Кайеркан - Алыкель до аэропорта открыта для движения всех видов автотранспорта.

Синоптики гидрометцентра сообщают, что вечером в Норильске температура воздуха составила плюс 23 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 9 градусов.

В такую погоду спасатели рекомендуют ограничить выход на реки и озера Норильска маломерным судам.