Следствие по делу о теракте, в котором погиб Татарский, близится к завершению

Как сообщили в правоохранительных органах, обвиняемой Дарье Треповой и ее защитнику скоро будут предоставлены материалы для ознакомления

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следствие в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), близится к завершению. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Расследование дела Треповой близится к завершению, скоро ей и ее защитнику будут предоставлены материалы для ознакомления, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Между тем, ряд соучастников убийства Татарского установить не удалось. Вероятнее всего, в отношении них дело будет выделено в отдельное производство", - сказал собеседник агентства.

Накануне Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря срок содержания Треповой под стражей. В ходе судебного заседания следователь СК заявил, что в деле "есть соучастники Треповой, которых пока не удалось задержать".

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ России, одним из соучастников убийства Татарского является украинец Юрий Денисов. Он прибыл в РФ и осуществлял слежку за журналистом, изучал его образ жизни, чтобы использовать эти сведения для осуществления теракта. После гибели военкора Денисов покинул Россию.

Также после гибели Татарского был задержан и отправлен под домашний арест житель Петербурга Дмитрий Касинцев. По данным следствия, Трепова скрывалась у Касинцева в квартире на улице Федора Абрамова в Петербурге. Мужчина достоверно знал о ее причастности к совершению террористического акта и скрывал девушку, а также неоднократно сообщал сотрудникам полиции и органам безопасности недостоверную информацию о ее местонахождении. Касинцеву предъявлено обвинение по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

Как сообщили журналистам в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, дело Треповой будет рассматривать Второй западный окружной военный суд. Возможно, он будет вести выездные заседания в Петербурге. Дата начала слушаний пока неизвестна.