26 августа, 13:14

В Подольске мужчина пострадал во время конфликта со стрельбой

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конфликт между мужчинами в Подольске закончился стрельбой, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне у одного из домов на Тепличной улице. "По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Им оказался местный житель 1985 года рождения. Оружие изъято", - добавили в главке.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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