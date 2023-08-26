26 августа, 13:54

У подножия горы Верблюд на Ставрополье загорелась сухая трава на площади 800 кв. м

По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, ветер усугубляет ситуацию

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. У подножия горы Верблюд на Ставрополье загорелась сухая трава, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"У подножия горы Верблюд горит сухая растительность. Предварительно, [площадь составляет] 800 кв. м", - отметили в пресс-службе.

В главке добавили, что подразделения работают, угрозы распространения огня нет.

Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил, что пожарные части Предгорного округа и Железноводска в течение часа пытаются потушить пожар, но ветер усугубляет ситуацию. "Сейчас пожарные делают максимальные усилия, чтобы огонь не добрался до населенного пункта Верблюдогорка", - написал Бондаренко в Telegram-канале. 

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РоссияСтавропольский край
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