Болезнь зафиксировали еще у 127 пациентов, сообщил Polsat

ТАСС, 26 августа. Восьмой человек умер от легионеллеза в Жешуве, столице Подкарпатского воеводства. Об этом сообщил польский телеканал Polsat.

"У пациента было множество болезней, включая рак. Тесты подтвердили наличие у него бактерий [Legionella]", - приводит телеканал слова представителя больницы. Государственная санитарная инспекция в Жешуве утверждает, что на сегодняшний день инфекция была зафиксирована у 127 пациентов, сообщает Polsat.

По предварительной информации, источником распространения бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, является городская водопроводная система. Обследование подземных коммуникаций города и их дезинфекция пройдут в ближайшие дни. Железнодорожный узел Жешува и расположенный там аэропорт имеют стратегическое значение как главная база для переброски западного вооружения для Киева.

Легионеллез - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы - выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения.