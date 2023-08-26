В Канаде с начала года из-за лесных пожаров сгорело почти 15 млн га территорий

Сухая погода и жара продолжают способствовать распространению огня, сообщили в канадском межведомственном центре лесных пожаров

ОТТАВА, 26 августа. /ТАСС/. Площадь сгоревших из-за лесных пожаров с начала года канадских территорий достигла 14,9 млн га. Об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Число активных лесных пожаров в Канаде сейчас составляет 1 030, 662 из них спасателям не удается взять под контроль. Ранее почти 26 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия. Сухая погода и жара продолжают способствовать распространению огня.

Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. По информации телеканала CTV, в Британской Колумбии один из самых крупных пожаров бушует в районе Буш-Крик, где, по данным на пятницу, огнем были уничтожены или серьезно повреждены 168 строений, в том числе жилые дома.

Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о специалистах из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые заняты ликвидацией лесных пожаров, превышает 5 тыс. человек.