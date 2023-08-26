В ДНР сообщили о ранении двух женщин из-за обстрелов ВСУ в Донецке

По информации МЧС региона, на улице Спартака также произошло прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием, которое ликвидировали

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Две мирных жительницы ранены в Куйбышевском районе Донецка в субботу в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 августа по состоянию на 17:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Куйбышевский район) по ул. Спартака, 34 - ранена женщина 1970 года рождения; по ул. Спартака, 46 "а" - ранена женщина 1930 года рождения", - сообщил СЦКК в Telegram-канале.

На той же улице произошло прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием.

В Telegram-канале МЧС ДНР сообщило, что в Куйбышевском районе Донецка ликвидирован пожар. "В 15:22 на линию "101" поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме по улице Спартака. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли и второго этажа дома по всей площади - 225 кв. м. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Дополнительно к месту направлен пожарный расчет. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС в 16:39 пожар удалось локализовать, в 17:45 - полностью ликвидировать", - говорится в сообщении.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 года рождения.