В Астраханском заповеднике ликвидировали природный пожар

Пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила свыше 3 тыс. га

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Природный пожар в Астраханском биосферном заповеднике полностью ликвидирован. Более суток на локализованной площади дотушивали очаги возгорания, пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила свыше 3 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе особо охраняемой природной территории (ООПТ).

"По состоянию на 19:00 (18:00 мск) природный пожар на Дамчикском участке заповедника ликвидирован. На локализованной площади на отдельных разрозненных участках более суток велась работа по дотушиванию очагов на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины (валежа), производился разбор дымящихся завалов и пролив верхнего слоя тлеющего напочвенного покрова, лесной подстилки и отпада", - сообщил собеседник агентству.

Ранее ГУ МЧС по Астраханской области сообщало, что пожар на участке ФГБУ "Астраханский государственный заповедник" начался в среду днем, его площадь составляла 1,2 тыс. га, огонь перекинулся с прилегающей территории. Позже в пресс-службе особо охраняемой природной территории сообщили, что по состоянию на утро пятницы пройденная огнем площадь в заповеднике увеличилась до 2,7 тыс. га, а по состоянию на день пятницы составила свыше 3 тыс. га.

По словам представителя заповедника, в связи со сложной пожароопасной обстановкой и угрозой возобновления горения на площади пожара на участке до воскресенья остаются все ресурсы пожаротушения заповедника. Точная площадь и ущерб природным ресурсам будут определены после ликвидации пожара и детального обследования территории.