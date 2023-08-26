В Самаре ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании

Площадь пожара составила 500 кв. м

ТАСС, 26 августа. Открытое горение ликвидировано в неэксплуатируемом здании в Кировском районе Самары. Площадь составила 500 кв. м, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара составила 500 кв. м. Слаженными и оперативными действиями огнеборцы сняли угрозу распространения огня на жилые дома. Погибших и пострадавших на пожаре нет. В 15:32 пожар был локализован. В 16:42 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Сообщение о горении мусора и неэксплуатируемого строения в Кировском районе Самары поступило в 13:59. "Для тушения пожара от МЧС России задействованы 68 человек, 21 единица техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены: группа применения беспилотных авиационных систем ЦУКС Главного управления, пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль, испытательная пожарная лаборатория, пожарный поезд со станции "Кинель", семь бойлеров", - говорится в сообщении.