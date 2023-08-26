В Кемерове потушили пожар на складе с пиротехникой

Прокуратура проводит проверку

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар на складе с пиротехникой в Кемерове, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Сообщение о пожаре в Кемерове поступило в 17:00 (13:00 мск). По данным МЧС, горел склад с пиротехникой на площади 750 кв. м. Из-за пожара произошло обрушение перекрытий здания.

"Работа пожарных на объекте полностью завершена", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура Кемеровской области по факту пожара организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, сообщили в надзорном ведомстве.