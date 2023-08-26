26 августа, 17:31,
обновлено 26 августа, 17:40

В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мирный житель

Татьяна Симоненкова/ ТАСС
© Татьяна Симоненкова/ ТАСС

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родственникам погибшего

ТАСС, 26 августа. Мирный житель погиб  в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Щетиновка Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате oбстрела села Щетиновка Белгoродского райoна погиб мирный житель. Воoруженные силы Украины сбрoсили с беспилoтника взрывное устрoйство, кoгда мужчина нахoдился на свoем дачнoм участке и кoсил траву", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего. По данным Гладкова, мужчина получил осколочные ранения, несовместимы с жизнью. 

© Информационное агентство ТАСС
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