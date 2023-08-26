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Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о более 60 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ за сутки

Как уточнил врио главы республики, противник обстрелял Петровский, Куйбышевский, Киевский районы Донецка, Горловку, Великоновоселковский район

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу более 60 раз обстреляли территорию ДНР, сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

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"Зафиксировано более 60 обстрелов, выпущено 203 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал он.

Пушилин уточнил, что "противник сегодня обстрелял Петровский, Куйбышевский, Киевский районы Донецка, Горловку, Великоновоселковский район". "В Донецке ранены три женщины, их состояние средней степени тяжести. Также двое тяжелораненых в селе Евгеновка Великоновоселковского района: муж и жена - мужчина 1958 года рождения и женщина 1964 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Также врио главы сообщил, что повреждены семь жилых домов в Донецке, один объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки, где ВСУ нанесли удар по жилому массиву Солнечный. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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