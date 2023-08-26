МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА уничтожен российскими средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

Информацию о ЧП также потвердил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате попытки атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет. Сбитый БПЛА упал в поле. Оперативные службы работают на месте инцидента.