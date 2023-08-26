В Румынии в результате взрывов на автомобильной газозаправочной станции погиб один человек

Более 30 получили ранения

БУХАРЕСТ, 26 августа. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб и более 30 ранены, по предварительным данным, в результате двух последовательных взрывов на заправочной станции сжиженного нефтяного газа в румынском населенном пункте Креведия (уезд Дымбовица). Об этом сообщило Радио Румынии.

За первым взрывом около 19:00 последовал пожар, который пока не удается потушить. Огнем охвачены две цистерны и близлежащий дом. По словам министра здравоохранения Александру Рафила, семь человек получили ожоги различной степени.

Примерно через два часа произошел второй взрыв, в результате которого были ранены 26 пожарных, сообщил руководитель департамента чрезвычайных ситуаций МВД Раед Арафат. Он добавил, что сохраняется опасность новых взрывов.

Власти эвакуировали население в радиусе примерно 300 м и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах уже отмечено повышенное загрязнение воздуха, гражданам рекомендовано закрыть окна. В районе происшествия остановлено движение автотранспорта, работают десятки пожарных машин и машин скорой помощи.