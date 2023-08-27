В Красноярском крае вандалы разгромили могилу участника СВО

Полиция организовала проверку

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Могилу участника специальной военной операции (СВО) разгромили в Курагинском районе на юге Красноярского края. Полиция организовала проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"Накануне в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники МО МВД России "Курагинский" выявили данный факт, инициативно его зарегистрировали в установленном порядке. В настоящее время опрашиваются возможные свидетели и очевидцы происшествия. Проводится проверка", - сообщили в МВД.

Ранее в социальных сетях появилось видео, которое сняла в городе Артемовске Красноярского края сестра погибшего в ходе СВО мужчины. На кадрах видно, что могила военного разгромлена, венки разбросаны.​​​