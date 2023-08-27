В селе Приморского края более 200 жителей остались без электричества

Сотрудники Дальневосточной распределительной сетевой компании подвозят генератор для подключения потребителей до полного устранения аварии

ТАСС, 27 августа. Более 200 жителей села Многоудобного в Приморском крае остались без электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава Шкотовского муниципального района Владимир Носов.

"Сейчас мы находимся в селе Многоудобном. Тут со вчерашнего дня по улице Андреевской 2 дома - 78 квартир, более 200 жителей - без электричества", - написал Носов. Ранее в администрации района сообщали о подтоплении нескольких населенных пунктов, включая Многоудобное, в Шкотовском районе.

Сотрудники Дальневосточной распределительной сетевой компании подвозят генератор для подключения потребителей до полного устранения аварии. Кроме того, в субботу была устранена авария на насосной станции, в результате которой воды не было в 4 домах, где живут 250 человек.

Носов уточнил, что река Артемовка начинает мелеть, вода уходит, но некоторые дороги еще подтоплены. К ликвидации последствий паводка приступят после схода воды. В нескольких населенных пунктах Шкотовского округа введен режим ЧС.

В пятницу режим ЧС федерального уровня был введен в Приморье. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.