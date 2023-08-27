В Казахстане еще на одной шахте "АрселорМиттал" произошел пожар

Пострадавших нет

АСТАНА, 27 августа. /ТАСС/. Второй за последние 10 дней пожар на шахтах компании "АрселорМиттал Темиртау" произошел в Казахстане, ночью 27 августа эвакуировали горняков шахты "Саранская". Об инциденте сообщили в пресс-службе компании.

"На шахте "Саранская" в 01:55 (22:55 мск, 26 августа) произошло возгорание, был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС (профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба - прим. ТАСС) пожар был ликвидирован. Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего 17 августа пожара на шахте "Казахстанская" этой же компании погибли пять человек. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека.

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов заявил после ЧП на шахте "Казахстанская", что все виновные в инцидентах на казахстанских шахтах компании "Арселор Миттал Темиртау", повлекших человеческие жертвы, будут привлечены к ответственности, подчеркнув, что "ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании".

В июне прошлого года четыре рабочих погибли в ходе демонтажных работ на предприятии компании "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области. Годом ранее шесть человек погибли на шахте "Абайская" в результате выброса метана.

"Арселор Миттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселор Миттал".