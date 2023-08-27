27 августа, 05:19
Военная операция на Украине

В Херсонской области в результате обстрела ВСУ без света остались шесть населенных пунктов

В двух из них получилось восстановить подачу света

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. В Новокаховском городском округе Херсонской области шесть населенных пунктов были обесточены в результате артиллерийских ударов ВСУ. В двух из них получилось восстановить подачу света. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

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"Боевики ВСУ ночью вновь нанесли артиллерийский удар по населенным пунктам Новокаховского городского округа. В результате обстрела без электричества остались населенные пункты: Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывка", - сказано в сообщении.

По состоянию на 07:50 мск электроснабжение возобновлено в селах Масловка, Обрывка и частично в Днепрянах.

Административно городу Новая Каховка подчинены город Таврийск, поселок городского типа Днепряны, поселки Плодовое, Райское, Тополевка, села Корсунка, Масловка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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