В Красноярском крае задержали четверых иностранцев, подозреваемых в нападении и убийстве

По версии следствия, супружеская пара и их знакомый заступились за девушку, к которой приставали граждане Азербайджана, что привело к драке

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Четверых граждан Азербайджана задержали по подозрению в нападении на троих жителей Шарыпова в Красноярском крае, в результате которого один человек погиб, а двоих госпитализировали с травмами, сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 30-летнего мужчины на улице в 6-м микрорайоне Шарыпово, а также о госпитализации в больницу супружеской пары с травмами различной степени тяжести. Следственным отделом по Шарыповскому району возбуждено три уголовных дела в отношении четверых уроженцев Азербайджана. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. "з" ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 213 УК РФ "Убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство". Четверо подозреваемых задержаны, проводится их допрос, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в Шарыпове между тремя гражданами иностранного государства и тремя местными жителями завязался словесный конфликт. "Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к проходящей девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее. Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. В итоге словесный конфликт перерос в драку. Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой", - пояснили в ведомстве.