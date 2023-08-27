В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель BYD F3 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2105

ТАСС, 27 августа. В ДТП с легковыми автомобилями в Купинском районе Новосибирской области погибли три человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

"Около 10:20 (06:20 мск) мужчина, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге межмуниципального значения Купино - Чистоозерное и на 60-м км, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105, двигавшимся со стороны Купино. В результате произошедшего погибли три человека: оба водителя, мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.