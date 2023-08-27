Пассажирский самолет рейсом Москва - Минеральные Воды подал сигнал тревоги

Борт совершил посадку в аэропорту Волгограда, сообщили в авиационных службах

ТАСС, 27 августа. Пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Самолет совершил благополучную посадку в Волгограде, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Рейс Москва - Минводы подал сигнал тревоги", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета.

"Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавляется информация о посадке