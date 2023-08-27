27 августа, 06:48,
обновлено 27 августа, 07:05

Пассажирский самолет рейсом Москва - Минеральные Воды подал сигнал тревоги

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Борт совершил посадку в аэропорту Волгограда, сообщили в авиационных службах

ТАСС, 27 августа. Пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Самолет совершил благополучную посадку в Волгограде, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Рейс Москва - Минводы подал сигнал тревоги", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета.

"Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавляется информация о посадке 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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