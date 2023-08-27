В Подмосковье в массовой драке пострадали два человека

По предварительным данным, всего в драке принимали участие около 20 человек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Словесный конфликт между двумя группами мужчин возле одного из домов в Электростали перерос в драку, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на Железнодорожной улице. "Предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Остальных участников происшествия устанавливают, принимаются меры к их задержанию. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в драке, предварительно, принимали участие около 20 человек.