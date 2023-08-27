Трое американских солдат из разбившегося в Австралии вертолета погибли

В Корпусе морской пехоты США сообщили, что пятеро госпитализированы

ТАСС, 27 августа. Трое американских военнослужащих, входивших в число 23 пассажиров на борту военного вертолета, разбившегося на севере Австралии, погибли. Об этом сообщил представитель Корпуса морской пехоты США.

"Всего на борту было 23 человека. Смерть троих подтверждена, еще пятеро доставлены в Королевский госпиталь Дарвин в тяжелом состоянии", - приводит Agence France-Presse слова представителя войсковой структуры.

Ранее в оборонном ведомстве Австралии сообщали, что во время учений Predator's Run 2023 военный вертолет, на борту которого находились более 20 морских пехотинцев ВС США, потерпел крушение у берегов острова Мелвилл, расположенного на севере континента, в 60 км от побережья Дарвина. В ходе поисковой операции были обнаружены 23 военнослужащих, получивших в результате инцидента травмы разной степени тяжести. Сообщений о погибших не поступало.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал произошедшее "прискорбным инцидентом", однако призвал дождаться выводов компетентных органов о причинах и обстоятельствах произошедшего. Он подчеркнул, что Австралия строго следует протоколам и австралийские вооруженные силы плотно сотрудничают с представителями ВС Соединенных Штатов.

Комиссар полиции австралийской Северной территории Майкл Мерфи в ходе пресс-конференции ранее сообщал, что к месту аварии прибыли сотрудники полиции и "специальных подразделений Минобороны для проведения расследования и охраны места крушения". "Также они занимаются осмотром раненых и организуют госпитализацию для тех, кто в ней нуждается", - сказал он.

Глава правительства Северной территории Австралии Наташа Файлз сообщила, что в регионе начала работу "оперативная группа по чрезвычайным ситуациям". "Они провели экстренное заседание, на котором основное внимание уделялось эвакуации пострадавших", - сказала она. По словам Файлз, одного из наиболее тяжело пострадавших военнослужащих "уже оперируют, еще четверо остаются под присмотром медиков в Королевской больнице Дарвина, а другие раненые прибывают в больницу". В международных военных учениях Predator's Run, проходящих на севере Австралии, принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих из Восточного Тимора, Индонезии, США и Филиппин.

В новость были внесены изменения (11:33 мск) - добавлена информация о погибших.