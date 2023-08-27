В Магадане эвакуировали туристов, сплавлявшихся по реке Сеймкан

По данным МЧС, медпомощь им не потребовалась

ТАСС, 27 августа. Спасатели эвакуировали троих туристов, у которых во время сплава по реке Сеймкан порвалась лодка, выбраться самостоятельно им не удалось, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"МЧС России эвакуировало на вертолете троих туристов в Магаданской области. Двое москвичей и гражданин Австрии путешествовали на резиновой лодке по реке Сеймкан. Во время сплава лодка порвалась. Выбраться самостоятельно у путешественников не было шансов - местность непроходимая, бездорожье. До ближайшего населенного пункта 75 км. За помощью туристы обратились в МЧС России", - говорится в сообщении.

Туристов обнаружили специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России. На вертолете Ми-8 их доставили в Магадан. Медицинская помощь не потребовалась. Поход был зарегистрирован, геолокацию спасателям сообщила тургруппа.