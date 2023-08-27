27 августа, 09:15

В Приморье за сутки количество отрезанных населенных пунктов от дорог сократилось до 20

В 14 муниципалитетах региона зафиксировали полное отсутствие проезда или его ограничение

ТАСС, 27 августа. Количество населенных пунктов в Приморье, отрезанных от дорожного сообщения, сократилось с 32 до 20, сообщил в воскресенье региональный Минтрас.

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"Отрезаны населенные пункты: Еловка, Муравейка, Ауровка, Гродеково, Ясная Поляна, Новопокровка, Рисовое, ЛЗП-3, Шекляево, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Лобановка, Маргаритово, Моряк Рыболов, Фурманово, КБ Евгеньевская", - говорится в сообщении. Сутками ранее в ведомстве сообщали о 32 отрезанных населенных пунктах.

Полное отсутствие проезда или его ограничение фиксируются в 14 муниципалитетах региона.

25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб на сегодняшний день оценили в 7 млрд рублей.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ожидается выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий. 

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