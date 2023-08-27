27 августа, 09:54

Пассажира севшего в Волгограде рейса Москва - Минводы госпитализировали

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Как сообщили в комитете здравоохранения региона, мужчина находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 27 августа. Пассажира самолета, из-за состояния здоровья которого самолет рейсом Москва - Минводы вынужденно сел в аэропорту Волгограда, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25. Его состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова, самолет продолжил полет по маршруту, вылетев из Волгограда в 11:30, после того как пассажира передали медикам.

Ранее ТАСС в авиационных службах сообщили, что пассажирский Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, спустя 1,5 часа в воздухе подал сигнал тревоги. Борт приняли в аэропорту Волгограда. 

Теги:
РоссияСтавропольский крайВолгоградская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
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