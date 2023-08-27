27 августа, 10:08

В Приморье из-за паводка эвакуировали пациентов и персонал больницы

В Артем доставили 17 человек

ТАСС, 27 августа. Спасатели эвакуировали из-за паводка персонал и пациентов краевой больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в селе Щербаковка в Приморском крае, сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

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"Из краевой больницы восстановительного лечения "Евгеньевская" расположенной в Щербаковке, был эвакуирован персонал и находящиеся там на лечении пациенты, всего эвакуировано 17 человек, 6 из которых дети, их доставили в Артем", - говорится в сообщении.

Также борт МИ-8 МЧС доставил около 2 тонн продуктов, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка.

В 16 муниципалитетах Приморья подтопило 122 жилых дома и 1 102 придомовых территории. В Артемовском городском округе в трех СНТ подтопило 130 дач. От транспортного сообщения отрезали 20 населенных пунктов. В 14 муниципалитетах отсутствует или ограничен проезд.

В четырех пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 37 детей. За сутки от воды освободились 143 жилых дома и 499 придомовых территорий. 1 083 дома просушили, воду откачали из подвалов 892 домов.

25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб на сегодняшний день оценили в 7 млрд рублей. 

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