Его тело на коммерческом вертолете эвакуировали в поселок Терскол

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 08:00 27 августа поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из Краснодара на высоте 5 тыс. м сорвался с горы и получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на коммерческом вертолете эвакуировали тело в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. К спасательным работам привлекли 24 человек и 3 единицы техники.

"С родственниками погибшего работают психологи МЧС России", - отметили в ведомстве.