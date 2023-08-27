27 августа, 10:36

В Уфе в ДТП пострадали трое несовершеннолетних

По данным прокуратуры, за рулем опрокинувшегося ВАЗ-2199 был 17-летний подросток

ТАСС, 27 августа. В Уфе в ДТП пострадали трое несовершеннолетних, прокуратура Башкирии начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"По предварительным данным, сегодня утром 17-летний подросток, управляя автомобилем марки ВАЗ-2199, на улице Вологодской совершил опрокидывание машины. В результате ДТП водителю и двоим его несовершеннолетним пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оценит действия родителей. 

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РоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
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