В СК подтвердили гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области

В ведомстве сообщили о завершении проведения молекулярно-генетических экспертиз

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что согласно списку пассажиров, в нем значился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.