27 августа, 10:33,
обновлено 27 августа, 10:49
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

В СК подтвердили гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области

Лев Бородин/ ТАСС
Евгений Пригожин
© Лев Бородин/ ТАСС

В ведомстве сообщили о завершении проведения молекулярно-генетических экспертиз

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.

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"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что согласно списку пассажиров, в нем значился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. 

Теги:
РоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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