Балицкий заявил, что ВСУ за ночь на запорожском участке потеряли более 150 человек

По данным врио губернатора Запорожской области, уничтожены девять колонн украинских сил с техникой и личным составом

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую ночь потеряли на запорожском участке линии боевого соприкосновения более 150 военнослужащих убитыми.

Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью фиксировалось движение техники противника, девять колонн с техникой и личным составом, которые сразу попадали под наш огонь. Только за прошедшую ночь эти колонны потеряли восемь бронированных машин, четыре танка, четыре пикапа и более 150 человек из числа [военнослужащих] ВСУ убитыми", - написал Балицкий.