27 августа, 11:21

В Абхазии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять туристов

Все они доставлены в больницу

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Девять туристов пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гудаутском районе Абхазии, все они доставлены в больницу. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

"На 85-м километре автотрассы Псоу - Ингур у села Псырцха столкнулись автомобили Mercedes и Toyota. В результате аварии пострадали девять человек, приехавшие на отдых в республику. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

К месту происшествия были направлены спасатели и медики. 

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