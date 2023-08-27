В Абхазии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять туристов

Все они доставлены в больницу

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Девять туристов пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гудаутском районе Абхазии, все они доставлены в больницу. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

"На 85-м километре автотрассы Псоу - Ингур у села Псырцха столкнулись автомобили Mercedes и Toyota. В результате аварии пострадали девять человек, приехавшие на отдых в республику. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

К месту происшествия были направлены спасатели и медики.