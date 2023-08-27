В аэропорту Шереметьево задержали пьяного авиадебошира

В отношении гражданина составлен административный протокол

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиадебошира, находившегося в состоянии алкогольно опьянения, задержали в аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО, самолет прибыл из Магадана.

В управлении отметили, что в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия транспортной полиции на борт воздушного судна, прилетевшего из Магадана.

"Сотрудниками линейного управления был выявлен и доставлен в дежурную часть гражданин, который в полете вел себя неадекватно. Медицинское освидетельствование выявило у доставленного, 57-летнего жителя Нижегородской области, состояние алкогольного опьянения.

В отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Проводится проверка", - говорится в сообщении.